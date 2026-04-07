Российских дачников предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники начали рассылать дачникам фальшивые уведомления, в которых сообщается о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. Об этом заявили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Там заявили, что подобные поддельные уведомления рассылаются гражданам от имени правления СНТ. Это делается с помощью мессенджеров или SMS.

«Номер подделан под контакты председателя», — уточнили в пресс-службе.

В «Мошеловке» посоветовали проверять информацию о взносах лично у председателя СНТ, а не по SMS.

До этого сообщалось, что мошенники готовят массовые атаки на владельцев загородных участков в России. К такому выводу пришли специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО, входящей в группу «Кросс технолоджис».

Аналитики выявили выгрузку данных примерно по 10 тыс. садоводческих некоммерческих товариществ, что составляет около 9–10% от их общего числа в стране. По мнению специалистов, эта информация может использоваться для подготовки масштабных мошеннических схем против дачников.

