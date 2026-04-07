В России подорожала селедка

Экономист Абрамов: сельдь в России подорожала почти на 27% за неделю
Сельдь в российских магазинах подорожала на 26,5% за неделю с 28 марта по 4 апреля, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 28 марта по 4 апреля значение Индекса Мишек выросло на 2,5% по сравнению с его снижением на 0,9% неделю назад. За неделю снизились цены на подсолнечное масло «Олейна» (-6,7%), черный чай «Акбар» (-6,4%) и морковь (-3,4%). Выросли цены на сельдь «Матиас» (+26,5%), конфеты «Мишка косолапый» (+16,7%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+8,3%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 2,3% по данным на 4 апреля по сравнению с его снижением на 0,6% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+41,6%), конфеты «Мишка косолапый» (+16,7%), куриные тушки «Каждый день» (+9,4%), яйца «Окские» категории С1 (+8,3%), сельдь «Матиас» (+7,5%), белый хлеб (+4,8%), плавленый сыр «Фетакса» (+4,1%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,0%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» (или «Простоквашино») — на 13,0%, подсолнечное масло «Олейна» (-9,7%), бананы (-9,1%) и морковь (-6,7%). Цены на апельсиновый сок J7 за год не изменились.

По данным Росстата, годовая инфляция с 24 по 30 марта достигла 5,86% после 5,91% в конце февраля.

Ранее сообщалось, что в России подешевело масло.

 
