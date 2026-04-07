Названа схема применения российской онковакцины для лечения меланомы

Курс лечения онкологической вакциной, предназначенной для борьбы с меланомой, предусматривает десятикратное введение препарата. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин в интервью ТАСС.

Первые инъекции выполняются еженедельно, а затем – с интервалом в 21 день.

Он добавил, что вакцина вводится внутримышечно.

1 апреля в России впервые пациент получил персонализированную отечественную онковакцину. Данная персонализированная мРНК вакцина, получившая название «Неоонковак» и предназначенная для терапии меланомы, была произведена в НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана в сотрудничестве с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов, страдающих неоперабельной или метастатической формой меланомы.

