Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Названа схема применения российской онковакцины для лечения меланомы

Эксперт Гущин: онковакцина для терапии меланомы вводится 10 раз
GBJSTOCK/Shutterstock/FOTODOM

Курс лечения онкологической вакциной, предназначенной для борьбы с меланомой, предусматривает десятикратное введение препарата. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин в интервью ТАСС.

Первые инъекции выполняются еженедельно, а затем – с интервалом в 21 день.

Он добавил, что вакцина вводится внутримышечно.

1 апреля в России впервые пациент получил персонализированную отечественную онковакцину. Данная персонализированная мРНК вакцина, получившая название «Неоонковак» и предназначенная для терапии меланомы, была произведена в НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана в сотрудничестве с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов, страдающих неоперабельной или метастатической формой меланомы.

Ранее программист создал действующую вакцину от рака для собаки с помощью ChatGPT.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!