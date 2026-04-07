Россиян ожидает всего 19 рабочих дней в мае этого года

В мае 2026 года россиян ждет 19 рабочих будней и 12 выходных
В мае 2026 года россиян ожидает 19 рабочих будней и 12 выходных, благодаря празднованию Первомая и Дня Победы. Это следует из производственного календаря, сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, праздничные дни приходятся на период с 1 по 3 мая в связи с Днем Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.

Отмечается, что 8 мая будет укороченным рабочим днем, предшествующим празднику, и его продолжительность будет сокращена на один час.

Май станет месяцем с наименьшим количеством рабочих дней по сравнению с оставшимися месяцами 2026 года.

Январь 2026 года отличился рекордным числом выходных и праздничных дней за последние пять лет, уступив по этому показателю лишь январю 2021 года. Для сравнения, в январе 2023, 2024 и 2025 годов было по 17 рабочих и 14 нерабочих дней, в 2022 году – 16 рабочих и 15 нерабочих, в то время как в январе 2021 года, как и в 2026-м, соотношение составило 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней.

Ранее эксперт объяснил, что во второй половине мая россияне получат большую часть зарплаты из-за большего числа рабочих дней.

 
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
