В России хотят внедрить сертификаты для расселения аварийного жилья

Счетная палата (СП) России предложила ввести механизм жилищных сертификатов для расселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы СП.

Как заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, слова которой приводятся в материалах, в ее ведомстве считают, что приоритизация механизма выплаты возмещения за жилое помещение при расселении граждан, имеющих в собственности другие жилые помещения, будет способствовать снижению расходов бюджетной системы.

Также она отметила, что применение механизма предоставления государственных жилищных сертификатов, удостоверяющих право россиянина на получение из бюджета социальной выплаты (жилищной субсидии) для покупки жилого помещения вместо выплаты возмещения за изымаемое жилье, позволит минимизировать риски направления гражданами денежных средств на цели, отличные от приобретения жилых помещений.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что рост доли ветхого жилья в РФ ни в коем случае нельзя допускать, так же как и «сползание» от ветхого к аварийному.

Ранее была найдена самая дешевая квартира в России.

 
