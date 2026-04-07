Сын Усольцевой рассказал о новых поисках родственников

Даниил Баталов, сын пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой, рассказал в беседе с РИА Новости, что поучаствует в новых поисковых мероприятиях, как только они возобновятся.

«Конечно (буду. — «Газета.Ru»), во время первых поисков я по 14 часов в день ходил», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь.

После этого в регионе начались масштабные поиски, во время которых волонтеры и специалисты прочесывали территорию, на которой пропали Усольцевы.

В середине октября активную фазу поисков завершили. Позже из-за погодных условий добровольцы перестали участвовать в поисках, но, по словам главы «ЛизаАлерт», мероприятия продолжатся после того, как сойдет снег.

