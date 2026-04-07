В законопроект об ИИ внесли новые требования к использованию

«Ъ»: в законопроекте о регулировании ИИ появились новые нормы

В законопроект о регулировании искусственного интеллекта внесены новые положения, уточняющие применение и обучение искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Была усилена ответственность обладателей нейросетей за неправомерное использование и окончательно утверждены требования к маркировке контента, сгенерированного с помощью ИИ.

В частности, расширены обязанности и зона ответственности владельцев ИИ-сервисов в отношении предотвращения противозаконного применения технологий. Компании будут обязаны ограничивать возможности создания контента, противоречащего действующему законодательству, посредством их сервисов. Проект также закрепляет необходимость маркировки контента, созданного ИИ, и обязывает IT-платформы обеспечивать наличие такой маркировки.

Более четко определены правила применения результатов интеллектуальной деятельности и обучения ИИ. В финальной редакции законопроекта в одной из статей прописано, что пользовательские соглашения должны содержать условия об уведомлении, доступе, выгрузке и передаче прав на результаты, созданные с использованием ИИ. Кроме того, оговаривается возможность использования определенных объектов авторского права.

Представители рынка выражают опасения, что новые нормы могут повлиять на малый бизнес, активно внедряющий инструменты искусственного интеллекта.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) заявили о продолжении работы над законопроектом в тесном сотрудничестве с отраслевыми экспертами и соответствующими ведомствами.

Ранее юристы заявляли, что ответственность за ИИ-контент несут пользователи, а платформы не несут вины.