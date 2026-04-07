Глава «Роскосмоса» Баканов намерен летом встретиться с главой НАСА

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов анонсировал запланированную на лето встречу с новоназначенным руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаредом Айзекманом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Пилотируемая космонавтика у нас выведена из-под санкций. И оно понятно почему. Это прагматичный подход. Когда мы друг другу можем быть полезными, мы эксплуатируем колоссальную инфраструктуру под названием Международная космическая станция. И без России сейчас ее эксплуатация невозможна», – прокомментировал Баканов.

Он уточнил, что в настоящее время ведется согласование деталей предстоящей встречи. Как ожидается, в ходе личной встречи главы организаций обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества.

До этого Баканов сообщил, что «Роскосмос» намерен в течение года провести дополнительные переговоры с НАСА относительно сроков завершения работы Международной космической станции (МКС) и ее спуска с орбиты.

Ранее «Роскосмос» объявил о запуске первого модуля своей орбитальной станции в 2028 году.