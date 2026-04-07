Стало известно, что белгородский губернатор Гладков может покинуть пост

В правительстве рассматривается вопрос о возможной замене губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех источников.

Несмотря на то, что очередные выборы главы региона запланированы на сентябрь 2026 года, Гладков может уйти в отставку досрочно.

Один из собеседников «Ведомостей» предполагает, что причиной возможной отставки Гладкова могут быть проблемы со здоровьем. Учитывая плановый характер выборов в области, процесс назначения преемника не должен затянуться.

Источник, приближенный к АП, выразил мнение, что уровень поддержки власти в Белгородской области оставляет желать лучшего, что связано со снижением качества жизни по сравнению с предыдущими периодами. В сложившейся ситуации, отметил собеседник «Ведомостей», ротация кадров представляется логичным шагом, если такая возможность существует. Другой источник, напротив, подчеркнул высокие рейтинги Гладкова, но, учитывая сложную обстановку в регионе и завершение губернатором первого срока, допустил вероятность его замены.

По словам собеседника, возможная смена губернатора Белгородской области – не единственная обсуждаемая перестановка в кадровом составе этой весной. Не исключено, что свой пост покинет и глава Брянской области, также граничащей с Украиной, Александр Богомаз. Богомаз был назначен временно исполняющим обязанности главы региона в 2014 году и избран на эту должность в 2015 году, получив 79,96% голосов избирателей.

Кроме того, источники «Ведомостей» упоминают главу Республики Дагестан Сергея Меликова в числе губернаторов, которым может быть предложена другая работа.

Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют ряд дел, в которых фигурирует бывший глава Курской области.