Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, что белгородский губернатор Гладков может покинуть пост

РИА Новости

В правительстве рассматривается вопрос о возможной замене губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех источников.

Несмотря на то, что очередные выборы главы региона запланированы на сентябрь 2026 года, Гладков может уйти в отставку досрочно.

Один из собеседников «Ведомостей» предполагает, что причиной возможной отставки Гладкова могут быть проблемы со здоровьем. Учитывая плановый характер выборов в области, процесс назначения преемника не должен затянуться.

Источник, приближенный к АП, выразил мнение, что уровень поддержки власти в Белгородской области оставляет желать лучшего, что связано со снижением качества жизни по сравнению с предыдущими периодами. В сложившейся ситуации, отметил собеседник «Ведомостей», ротация кадров представляется логичным шагом, если такая возможность существует. Другой источник, напротив, подчеркнул высокие рейтинги Гладкова, но, учитывая сложную обстановку в регионе и завершение губернатором первого срока, допустил вероятность его замены.

По словам собеседника, возможная смена губернатора Белгородской области – не единственная обсуждаемая перестановка в кадровом составе этой весной. Не исключено, что свой пост покинет и глава Брянской области, также граничащей с Украиной, Александр Богомаз. Богомаз был назначен временно исполняющим обязанности главы региона в 2014 году и избран на эту должность в 2015 году, получив 79,96% голосов избирателей.

Кроме того, источники «Ведомостей» упоминают главу Республики Дагестан Сергея Меликова в числе губернаторов, которым может быть предложена другая работа.

Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют ряд дел, в которых фигурирует бывший глава Курской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
