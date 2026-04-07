Россиянам назвали безопасную норму яиц на Пасху

Врач Одерий: не стоит есть более 1–3 пасхальных яиц за один прием пищи

Пасха традиционно ассоциируется с пасхальными яйцами — их красят, дарят, подают к столу, из-за чего в праздничные дни их потребление значительно увеличивается. И многих людей интересует: есть ли «безопасное» количество яиц и нужно ли себя ограничивать? На этот вопрос в беседе с «Газета.Ru» ответила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

«Короткий ответ — для здоровых людей жесткой нормы нет. Но есть важные нюансы, которые стоит учитывать. Современные данные показывают, что яйца могут быть частью ежедневного рациона без строгих ограничений. Ранее считалось, что из-за холестерина их необходимо ограничивать, однако сейчас этот подход пересмотрен», — отметила врач.

По ее словам, у большинства людей пищевой холестерин слабо влияет на уровень холестерина в крови и не является ключевым фактором риска сам по себе. Ориентироваться стоит не на конкретное число яиц, а на общий рацион и самочувствие.

При этом отсутствие строгих ограничений не означает, что яйца можно есть в любом количестве без последствий.

«Основные риски связаны не с яйцами как продуктом, а с их избытком в контексте праздничного питания. Яйца редко употребляются отдельно и обычно сочетаются с куличами, мясными блюдами, соусами и закусками, из-за чего резко увеличивается общая калорийность рациона», — рассказала Одерий.

Отдельное внимание врач обратила на нагрузку на пищеварительную систему. Яйца — это белок и жир. В большом количестве, особенно за один прием пищи, они могут вызывать тяжесть, вздутие и дискомфорт. Особенно если речь идет о периоде после поста или длительных ограничений.

Говоря о допустимом количестве, эксперт отмечает, что универсальной цифры не существует, однако можно ориентироваться на физиологию и здравый смысл. Для большинства людей комфортным будет 1–3 яйца за один прием пищи с учетом других продуктов в рационе. При этом употребление 5–7 яиц и более за короткое время повышает риск неприятных ощущений со стороны желудочно-кишечного тракта.

Специалист также подчеркивает, что важен не только объем, но и контекст питания. Лучше распределять, чем съедать сразу. Организм легче справляется с нагрузкой, если пища поступает равномерно. Поэтому, по ее словам, разумнее не съедать все яйца за один раз, а распределить их в течение дня или нескольких дней и сочетать с овощами.

Отдельным категориям людей следует проявлять особую осторожность. Как отметила Одерий, это касается пациентов с заболеваниями почек, печени, а также с нарушениями липидного обмена. В этих случаях организм хуже справляется с нагрузкой, и рекомендации по питанию должны подбираться индивидуально.

«На практике важнее не конкретное количество яиц, а общий подход к питанию. Гораздо важнее общий объем еды за день, сочетание продуктов, режим питания и скорость приема пищи», — подчеркнула Одерий.

В заключение специалист рекомендовала соблюдать умеренность и прислушиваться к собственным ощущениям.

«Чтобы провести Пасху без неприятных последствий, не начинайте прием пищи с большого количества яиц, сочетайте их с овощами, ешьте медленно, делайте паузы и ориентируйтесь на чувство насыщения, а не на количество еды на столе», — резюмировала эндокринолог.

