Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Такер Карлсон резко высказался о конфликте с Ираном

Журналист Карлсон: США намеренно бомбили гражданскую инфраструктуру в Иране
Alex Brandon/AP

Американский журналист Такер Карлсон обвинил Вооруженные силы США в преднамеренных атаках на гражданскую инфраструктуру Ирана. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Карлсона, подобные действия являются прямым нарушением законов войны и представляют собой военное преступление.

«Мы намеренно бомбили гражданскую инфраструктуру в Иране», — заявил Карлсон, назвав такие действия «абсолютно недопустимыми».

В своем заявлении журналист также подчеркнул, что Соединенные Штаты, по его мнению, не демонстрируют успехов в ближневосточном конфликте, приводя в качестве доказательства продолжающуюся блокировку Ормузского пролива.

Карлсон также выразил возмущение возможностью того, что президент США Дональд Трамп использует американские вооруженные силы в наземной операции против Ирана для нанесения ударов по гражданскому населению страны.

До этого журналист заявил, что нападение США и Израиля на Иран может привести мир к «великой депрессии» и голоду.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!