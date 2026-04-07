Такер Карлсон резко высказался о конфликте с Ираном

Американский журналист Такер Карлсон обвинил Вооруженные силы США в преднамеренных атаках на гражданскую инфраструктуру Ирана. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Карлсона, подобные действия являются прямым нарушением законов войны и представляют собой военное преступление.

«Мы намеренно бомбили гражданскую инфраструктуру в Иране», — заявил Карлсон, назвав такие действия «абсолютно недопустимыми».

В своем заявлении журналист также подчеркнул, что Соединенные Штаты, по его мнению, не демонстрируют успехов в ближневосточном конфликте, приводя в качестве доказательства продолжающуюся блокировку Ормузского пролива.

Карлсон также выразил возмущение возможностью того, что президент США Дональд Трамп использует американские вооруженные силы в наземной операции против Ирана для нанесения ударов по гражданскому населению страны.

До этого журналист заявил, что нападение США и Израиля на Иран может привести мир к «великой депрессии» и голоду.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».