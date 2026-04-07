Генконсул сообщил о росте числа краж у россиян во Вьетнаме

На юге Вьетнама стремительно растет число краж у туристов из России. Об этом рассказал РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

По его словам, в консульство поступает большое количество сообщений о воровстве денег, телефонов, ценных вещей и документов, а также жалоб на бездействие местных правоохранительных органов.

Также Садыков отметил, что кражи осуществляются не только в общественных местах, туристических зонах или на пляжах, но и в отелях, аэропортах и самолетах.

30 марта газета «Известия» сообщила, что министерство экономического развития РФ работает над безвизовым въездом для российских туристов еще в две страны — Индию и Вьетнам. По информации издания, безвизовый режим будет действовать для туристов, которые посетят данные страны в составе туристических групп.

Как уточнили в Минэкономразвития, с Вьетнамом уже начались переговоры по тексту соглашения, его постараются согласовать в июне на очередном заседании отраслевой межправительственной рабочей группы.

