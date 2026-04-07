В США назвали число пострадавших американских военных в операции против Ирана

CBS: свыше 370 военнослужащих США пострадали в ходе операции против Ирана
С начала операции против Ирана были ранены более 370 военных США. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.

«По состоянию на понедельник, 373 американских военнослужащих получили ранения в операции против Ирана», – сказано в сообщении.

В нем отмечается, что около 330 из них вернулись к службе. Пятеро военных считаются тяжелоранеными.

7 апреля сообщалось, что в результате атаки иранского беспилотника на авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте, произошедшей минувшей ночью, 15 американских военнослужащих получили ранения.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

