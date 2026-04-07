Россиян предложили с 1 мая снимать с учета в случае фиктивной регистрации

МВД подготовило проект приказа, который меняет правила миграционного учета
Министерство внутренних дел России разрабатывает приказ, в соответствии с которым с 1 мая текущего года планируется аннулировать регистрацию граждан, уличенных в фиктивной регистрации по месту жительства или пребывания. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, нововведение вступит в силу с 1 мая 2026 года.

В проекте приказа указано, что основанием для снятия гражданина с регистрационного учета является установление факта регистрации на основании предоставления ложных данных или документов, фиктивной регистрации без намерения проживать в указанном месте, а также регистрации без согласия собственника жилья на предоставление помещения для проживания.

Эти факты должны быть подтверждены вступившим в законную силу судебным решением (приговором, постановлением, определением), процессуальным документом от органов дознания, следствия, либо постановлением по делу об административном правонарушении.

Решение о снятии с регистрационного учета, согласно проекту приказа, будет приниматься руководителями территориальных органов МВД РФ на различных уровнях (межрегиональном, региональном и районном) или их заместителями в течение пяти рабочих дней после установления факта фиктивной регистрации.

Проект приказа предусматривает право гражданина на обжалование решения о снятии с регистрационного учета.

