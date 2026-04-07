Стало известно, на что тратят деньги российские пенсионеры

Экономист Алексеев: у пенсионеров 40% бюджета занимает еда, 15% — лекарства
У российских пенсионеров до 40–50% расходов приходится на продукты питания, еще 15–25% — на плату за жилье и коммунальные услуги, а 10–15% — на лекарства и базовые медуслуги, рассказал «Газете.Ru» социолог, экономист Дмитрий Алексеев.

«Бюджет пенсионеров кардинально отличается от типичного потребительского набора условного среднего гражданина — и это фундаментальный факт. По агрегированным оценкам экономических институтов, у пожилых людей до 40–50% расходов приходится на продукты питания, еще 15–25% — на плату за жилье и коммунальные услуги, а 10–15% — на лекарства и базовые медуслуги. При этом многие из этих позиций не поддаются гибкому сокращению без риска для здоровья и психологического равновесия, и именно в этом контексте бесплатная врачебная помощь и льготы по ЖКХ серьезно смягчают давление на их доходы, хотя и не компенсируют полностью рост цен на базовые товары и потребности», — отметил Алексеев.

По его словам, если пенсия составляет около 25 тыс. рублей, а индексация дает примерно 1,5–2 тыс. рублей в год, но при этом рост ЖКХ и лекарств в ряде регионов ежегодно забирает порядка 1–1,5 тыс. рублей, а базовая продуктовая корзина — еще около 500–800 рублей, то при наличии сильных социальных субсидий по здравоохранению и коммунальным платежам пожилой человек хотя бы формально, конечно, избегает экстремального роста нагрузки, но ощутимого повышения реального располагаемого дохода у него практически не возникает вовсе.

Алексеев подчеркнул, что текущая модель индексации пенсий россиян лишь отчасти соответствует реальности жизни пожилых людей: пока модель в целом инертна и нацелена не на хоть какое‑то улучшение положения пенсионеров, а скорее на профилактику социального беспокойства. По словам эксперта, в России общий индекс потребительских цен в последние годы колеблется примерно в диапазоне 6–10% в год, однако инфляция по отдельным социально значимым позициям — продуктам питания, лекарствам, коммунальным услугам — часто превышает эти значения, а социальные льготы по медицинским услугам и дисконты на ЖКХ хотя и смягчают ситуацию, но не отменяют ее отягощенности.

Алексеев заключил, что в отдельных странах мира для пенсионеров все чаще применяют отдельные индексы с акцентом на здравоохранение и жилье, что позволяет точнее учитывать их инфляцию — на 2–4% выше общей.

«У нас же тарифы, цены на препараты и продукты меняются «самостоятельно» и частенько опережают индексацию, особенно в регионах, а компенсаторная роль бесплатной медицины и субсидированного ЖКХ оказывается скорее социальным «амортизатором», а не полноценным инструментом повышения реального уровня жизни пенсионеров», — подытожил Алексеев.

