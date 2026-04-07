Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Синоптик Леус заявил, что в Москве на Пасху ожидается потепление

В Москве на Пасху ожидается потепление. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Мы ожидаем, что закончится холодная волна к воскресенью и погода будет улучшаться. Ночью еще холодно: около нулевой отметки температура в Москве и от минус 2 до плюс 2 градусов будет в районах Московской области», — сказал синоптик.

По его словам, днем в столице прогнозируется от +11 до +13°C и от +9 до +14°C — в районах Московской области.

Также специалист отметил, что вероятность осадков в этот день невелика.

Православная Пасха в 2026 году отмечается в воскресенье, 12 апреля.

До этого в Гидрометцентре России рассказали, что в Великую субботу накануне Пасхи в Москве прогнозируется кратковременный дождь и до +12°C.

Великая суббота — это день особого покоя и ожидания. Это не только скорбь, но и тихая надежда, преддверие Пасхи, когда в глубине уже совершается торжество жизни. Именно в эту пору можно почувствовать, что даже самые страшные скорби могут стать предтечей великой радости и обновления. Верующие вспоминают погребение Христа, его сошествие во ад и избавление заключенных там душ. В Великую субботу совершается литургия Василия Великого.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется пасхальный кулич.