Политолог оценил решение Мосгорсуда по делу Навального

Решение суда о замене Алексею Навальному условного срока на реальный является исключительно процессуальной историей, политики в этом деле нет, сообщил политолог Марат Баширов, комментируя постановление Мосгорсуда.

«Это очень простое решение суда. Суд всего лишь устанавливает, были ли нарушения со стороны Навального во время нахождения под условным освобождением. Во ФСИН и прокуратуре сообщили, что он нарушал правила более 50 раз. Соответственно суд проверяет, были ли такие нарушения, и принимает решение о замене условного срока на реальный. У суда даже выбора нет — если он признает доказательства, то Навальный автоматически отправляется в места лишения свободы. Суд может только изменить время нахождения в колонии — исходя из того, что во время суда Навальный находился под домашним арестом», — сообщил он «Газете.Ru».

Эксперт отмечает, что подобные санкции распространены и в зарубежной судебной практике.

«Навальный думал, что это политический процесс, а это сугубо процессуальная история. Любая судья в любом западном государстве подтвердит это. Аналогичных решений только по России было порядка 11 тыс. — люди нарушают условия условного содержания и их автоматом отправляют отбывать наказание в колонию», — заключил Баширов.