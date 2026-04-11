Средства ПВО уничтожили более десятка дронов в Ростовской области

Губернатор Слюсарь: более десятка БПЛА уничтожены в 6 районах Ростовской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более десяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в шести районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более десятка БПЛА уничтожены в 6 районах: Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Кашарском, Константиновском, Тацинском», — написал он.

По словам губернатора, информация о пострадавших и разрушениях в результате атаки на момент публикации не поступала.

10 апреля в Минобороны РФ заявили, что российские системы ПВО в течение ночи сбили 151 беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией страны. Больше всего целей — 57 — нейтрализовали в Волгоградской области. В Ростовской области отразили атаку 48 БПЛА, в Белгородской области — 35. Еще девять дронов ликвидировали над акваторией Каспийского моря, по одному — в Калмыкии и Тамбовской области.

Ранее в Госдуме пригрозили уничтожением украинских беспилотников над странами НАТО.

 
