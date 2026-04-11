Два объекта в Одессе подверглись атаке беспилотников

Морской порт и электрическая подстанция в Одессе на юге Украины подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, в небе над городом заметили несколько дронов. Впоследствии в населенном пункте произошла серия взрывов.

«Среди пораженных целей — подстанция и морской порт», — подчеркнул журналист.

10 апреля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине. Удары стали ответом на атаки Киева на гражданские объекты, расположенные на российской территории. На Украине были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах армии. Также ударам подверглись военные аэродромы, склады с боеприпасами, места сборки и хранения БПЛА и безэкипажных катеров. Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.

Ранее военный корреспондент рассказал об ударе по французским специалистам в Житомирской области.