Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

На Западе испугались возможной реакции Трампа на слова супруги об Эпштейне

Evan Vucci/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может наказать свою супругу Меланию Трамп после того, как она публично опровергла слухи о личных связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Он обратил внимание, что хозяин Белого дома в данный момент терпит поражение в конфликте с Ираном и срывается из-за этого на журналистов. Более того, он хочет как можно меньше говорить о деле Эпштейна.

«Поэтому нам всем страшно за Меланию, ведь кто знает, что Трамп может учудить после ее слов. Какое наказание последует за привлечение внимания к этой теме», — сказал Христофору.

Журналист выразил уверенность, что американский лидер был в ярости из-за решения его жены напомнить общественности о его возможных связях с Эпштейном. Как он отметил, Трамп «смешал с грязью» даже верных корреспондентов, когда те справедливо подвергли главу государства критике. В связи с этим Христофору предложил «хорошенько подумать», что президент США может устроить своей жене.

9 апреля Мелания Трамп выступила в Белом доме. В ходе мероприятия она обратилась к конгрессу США с призывом принять меры для полного раскрытия всех обстоятельств дела Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Кроме того, супруга главы государства опровергла слухи о ее личных связях с финансистом.

В феврале агентство Bloomberg сообщило, что Джеффри Эпштейн в течение нескольких лет пытался организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения финансовых рынков.

Ранее в деле Эпштейна появились новые подробности.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!