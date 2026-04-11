На Западе испугались возможной реакции Трампа на слова супруги об Эпштейне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может наказать свою супругу Меланию Трамп после того, как она публично опровергла слухи о личных связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Он обратил внимание, что хозяин Белого дома в данный момент терпит поражение в конфликте с Ираном и срывается из-за этого на журналистов. Более того, он хочет как можно меньше говорить о деле Эпштейна.

«Поэтому нам всем страшно за Меланию, ведь кто знает, что Трамп может учудить после ее слов. Какое наказание последует за привлечение внимания к этой теме», — сказал Христофору.

Журналист выразил уверенность, что американский лидер был в ярости из-за решения его жены напомнить общественности о его возможных связях с Эпштейном. Как он отметил, Трамп «смешал с грязью» даже верных корреспондентов, когда те справедливо подвергли главу государства критике. В связи с этим Христофору предложил «хорошенько подумать», что президент США может устроить своей жене.

9 апреля Мелания Трамп выступила в Белом доме. В ходе мероприятия она обратилась к конгрессу США с призывом принять меры для полного раскрытия всех обстоятельств дела Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Кроме того, супруга главы государства опровергла слухи о ее личных связях с финансистом.

В феврале агентство Bloomberg сообщило, что Джеффри Эпштейн в течение нескольких лет пытался организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения финансовых рынков.

