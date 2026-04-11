Адвокат объяснила, как лишить наследства родственника через завещание

Случается, что семейные разногласия приводят к тому, что человек еще при жизни решает лишить кого-то наследства раз и навсегда. В комментарии «Газете.Ru» адвокат адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Макка Салигова поделилась, что законодательство предоставляет гражданину свободу завещания, но с одним важным ограничением, которое необходимо учитывать.

«Лишить наследства конкретного родственника можно. В соответствии со статьей 1119 Гражданского кодекса РФ, завещатель вправе лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, даже не указывая при этом причин такого решения», — объяснила она.

Существует два способа лишения наследства, продолжила адвокат Салигова: «первое — в завещании будет указано, что конкретное лицо лишается наследства, а второй — в завещании имущество будет распределено между другими лицами».

Эксперт отметила одну важную деталь. Исключением является право на обязательную долю в наследстве по статье 1149 ГК РФ, которая устанавливает право на обязательную долю. «Это означает, что даже если вы написали в завещании, что никому ничего не отдавать, существует категория граждан, которые в любом случае получат часть наследства», — подчеркнула адвокат.

К ним относятся: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособный супруг и родители, нетрудоспособные иждивенцы, которые находились на содержании умершего не менее года.

«При этом размер обязательной доли составляет не менее половины того, что они получили бы, если бы завещания не было вовсе. Поэтому, если родственник, которого вы хотите лишить наследства, подпадает под эту категорию, то лишить его наследства в завещании нельзя. Он получит свою обязательную долю», — подчеркивает Салигова.

Чтобы гарантировать реализацию последней воли наследодателя, в завещании можно назначить душеприказчика — исполнителя завещания. На эту роль подходит как гражданин, так и организация: достаточно их письменного согласия, зафиксированного на самом документе. Все полномочия душеприказчика вытекают из завещания.

«Его ключевая задача — проследить, чтобы имущество перешло к наследникам точно в тех долях, которые определил наследодатель. Для этого душеприказчик вправе управлять имуществом, представлять интересы в суде и настаивать на исполнении предписаний завещания», — заключает эксперт.

