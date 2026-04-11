Москвичам рассказали, когда в столицу вернется теплая погода

Синоптик Тишковец: в Москве к середине апреля потеплеет до +17

В Москве после пяти дней холода температура возвращается к климатической норме. Об этом рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает RT.

«В пасхальную ночь ожидается 0...+3°С, а днем 12 апреля — до +11 °С. В конце следующей недели может потеплеть до +17 °С», — отметил синоптик.

До этого Тишковец объяснил причины резких перепадов температур весной 2026 года. По его словам, похолодание в Москве и Подмосковье наступило из-за вторжения циклона, повлекшего за собой холодный арктический воздух.

По словам специалиста, циклон принес в столичный регион холодный арктический воздух с акватории Баренцева и Карского морей.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что теплая весенняя погода может вновь наступить в Москве уже 13 апреля.

