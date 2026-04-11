В Британии рассказали, ждут ли «наказания» от США из-за ситуации с Ираном

Глава МО Британии заявил, что не ждет наказания от США из-за ситуации с Ираном

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что не ожидает «наказания» со стороны США из-за конфликта на Ближнем Востоке. Чиновник высказался о ситуации в ходе интервью для телеканала Sky News.

По словам Хили, Лондону нет необходимости готовиться к «наказанию» от Вашингтона по двум причинам.

«Наши действия по поддержке наших сил и сил наших союзников, а также ряда операций США, совместные удары по иранским объектам производства ракет стали важной частью, благодаря которой конфликт находится сейчас на данном этапе», — отметил глава военного ведомства.

Он добавил, что вторая причина заключается в выполнении Соединенным королевством условий американского лидера Дональда Трампа, желающего видеть больше отдачи от каждой страны — члена НАТО по вопросам Украины и увеличения расходов на оборону. Как сказал британский министр, в том числе он не ожидает вывода военных США с территории государства.

9 апреля газета The Wall Street Journal написала, что Трамп рассматривает план «наказания» некоторых стран — членов Североатлантического альянса, которые не оказали требуемую поддержку американо-израильской военной операции против Ирана. Среди предложений — вывод американских войск из государств НАТО, которые считаются неблагоприятными для военных действий в Иране.

В марте президент США выразил уверенность, что начало операции против Ирана произвело впечатление на его российского коллегу Владимира Путина.

Ранее хозяин Белого дома всерьез задумался о выходе США из НАТО.