Политик предрек конец британской монархии

Гэллоуэй: Карл III может стать последним королем в истории Британии
Samir Hussein/Buckingham Palace/Reuters

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в разговоре с РИА Новости заявил, что Карл III может стать последним британским королем.

По его словам, репутация британской королевской семьи в обществе заметно упала. В частности, большой ущерб репутации нанес скандал вокруг связи бывшего принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном.

Гэллоуэй уточнил, что после кончины Карла III может состояться референдум по поводу сохранения монархии в Великобритании.

«Он сам человек не очень здоровый, так что речь не идет о далеком будущем. <...> Я абсолютно уверен, что к концу века монархия исчезнет», — добавил политик.

8 апреля издание Daily Mail писало, что принц Эдвард посетил принца Эндрю после суда из-за дела Эпштейна.

Встреча принца Эдварда и принца Эндрю прошла на фоне скандала. Принц Эдвард воспользовался случаем, что его родственник переехал в Вуд-Фарма и провел «тихий разговор» с братом, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Визит к Эндрю стал первым для всей королевской семьи с момента его изгнания.

Ранее принцесса Беатрис почувствовала себя изолированной из-за проблем в браке.

 
