Профайлер объяснил, почему по глазам и жестам нельзя определить ложь

Универсальных сигналов лжи не существует. Один и тот же жест может означать стресс, усталость или просто неловкость темы. О том, как на самом деле работает детекция обмана и где проходит граница между ложью и манипуляцией, «Газете.Ru» рассказал профайлер и эксперт в области оперативной психологии Александр Петров.

«Универсальных сигналов лжи не существует: один и тот же жест может означать стресс, усталость или неловкость. Поэтому главный принцип — отказаться от простого подхода «есть жест — есть ложь». Важно учитывать контекст и момент, в котором возникает реакция», — объяснил он.

Стресс сам по себе не доказывает обман. Он может быть вызван значимостью темы, страхом ошибиться или давлением. Ключевое — отслеживать, когда именно поведение меняется: на каком вопросе или этапе разговора.

Перед анализом важно определить «базовую линию» поведения человека — как он говорит и ведет себя в спокойной обстановке. Это включает темп речи, жестикуляцию, эмоциональность и реакцию на вопросы. Без этого любые выводы будут неточными.

«Отдельные жесты не являются индикаторами лжи. Значение имеет изменение привычного поведения. Например, если человек был расслаблен, а затем стал скованным или начал чрезмерно контролировать движения, это может быть сигналом. Иногда показательной бывает и «избыточная правильность» — застывшая поза, контролируемый взгляд», — поделился эксперт.

Микровыражения не дают однозначных ответов. Они лишь показывают внутреннюю реакцию, которая может быть связана с темой, воспоминаниями или дискомфортом, а не обязательно с ложью.

«Более надежный признак — рассогласование между словами, голосом и телом. Например, человек говорит уверенно, но его тело демонстрирует напряжение. Также важно обращать внимание на структуру речи: при уточняющих вопросах ложь часто проявляется в паузах, обобщениях и потере деталей», — сказал он.

Манипуляция отличается от лжи: она направлена не на искажение фактов, а на влияние на ваше поведение. Это может быть давление («решать нужно сейчас»), игра на чувстве вины или обесценивание вашей позиции. Особая форма — газлайтинг, когда вас заставляют сомневаться в собственной адекватности.

«Частые ошибки при распознавании лжи — вера в универсальные признаки, подтверждающее искажение и автоматическое приравнивание стресса к обману.

На практике лучше избегать прямых обвинений. Эффективнее задавать уточняющие вопросы и просить восстановить последовательность событий. Человек, говорящий правду, легко воспроизводит детали, а тот, кто импровизирует, чаще допускает несостыковки», — резюмировал он.

Ранее россиянам рассказали, о чем можно врать на собеседовании.