Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

На Западе сочли странным заявление Мелании Трамп о Джеффри Эпштейне

NZZ: заявление Мелании Трамп о Джеффри Эпштейне противоречит стратегии ее мужа
Wilfredo Lee/AP

Решение супруги президента США Мелании Трамп публично опровергнуть слухи о личных связях с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, противоречит стратегии ее мужа. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Появление Мелании Трамп стало неожиданностью. <...> Предложение первой леди [Соединенных Штатов] также кажется странным, поскольку оно не соответствует стратегии ее мужа в отношении скандала с Эпштейном», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что действующий американский лидер и его окружение до сих пор старались уделять как можно меньше внимания скандалу с Эпштейном.

Как отметили авторы материала, жена хозяина Белого дома обычно предпочитает избегать внимания со стороны СМИ. В связи с этим причина, по которой она решила напомнить о скандале с финансистом, остается неясной. Журналисты подчеркнули, что действия Мелании Трамп только подогрели слухи о ее возможном конфликте с супругом.

9 апреля Мелания Трамп выступила в Белом доме, в ходе мероприятия назвав ложью сообщения о личных связях с Джеффри Эпштейном. Первая леди США заявила, что распространяющие такие слухи люди лишены этических стандартов и уважения.

Ранее супруга американского лидера потребовала раскрытия всей правды о деле Эпштейна.

 
Теперь вы знаете
В бюджете Соцфонда нашли «дыру» более чем в триллион. Что это значит для всех, кто получает пенсии и пособия?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!