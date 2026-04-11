На Западе сочли странным заявление Мелании Трамп о Джеффри Эпштейне

Решение супруги президента США Мелании Трамп публично опровергнуть слухи о личных связях с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, противоречит стратегии ее мужа. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Появление Мелании Трамп стало неожиданностью. <...> Предложение первой леди [Соединенных Штатов] также кажется странным, поскольку оно не соответствует стратегии ее мужа в отношении скандала с Эпштейном», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что действующий американский лидер и его окружение до сих пор старались уделять как можно меньше внимания скандалу с Эпштейном.

Как отметили авторы материала, жена хозяина Белого дома обычно предпочитает избегать внимания со стороны СМИ. В связи с этим причина, по которой она решила напомнить о скандале с финансистом, остается неясной. Журналисты подчеркнули, что действия Мелании Трамп только подогрели слухи о ее возможном конфликте с супругом.

9 апреля Мелания Трамп выступила в Белом доме, в ходе мероприятия назвав ложью сообщения о личных связях с Джеффри Эпштейном. Первая леди США заявила, что распространяющие такие слухи люди лишены этических стандартов и уважения.

Ранее супруга американского лидера потребовала раскрытия всей правды о деле Эпштейна.