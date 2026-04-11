Британские СМИ сообщили о странном явлении на Земле

Daily Mail: на Земле на этой неделе усилились вибрации, вызывающие бессонницу
На Земле в последнюю неделю усилились вибрации, вызывающие шум в ушах и бессонницу. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

«Гудящие» вибрации Земли усиливаются уже более недели, что побудило некоторых людей сообщить о том, что это явление нарушает их сон и вызывает звон в ушах», — говорится в публикации.

Авторы публикации пишут, что речь идет о явлении, известном как резонанс Шумана. Оно представляет собой устойчивый электромагнитный ритм, который генерируют молнии, отражающиеся между поверхностью планеты и ионосферой.

Ученые считают, что на вибрации Земли влияют магнитные бури и вспышки на Солнце, которые могут усиливать эффект в зависимости от своей классификации.

Накануне на Солнце произошла крупная вспышка класса М.

До этого в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН рассказали, что образовавшаяся на Солнце корональная дыра, вероятнее всего, начнет воздействовать на Землю в середине дня 10 апреля и может вызвать магнитные бури.

В конце марта на Землю также обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ученые присвоили ей уровень G3 – она стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

Ранее Северное сияние заметили в нескольких регионах России.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!