Россиянам рассказали, что грозит за плевки с балкона

Адвокат Власова: плевки с балкона могут привести к штрафу и аресту

В России плевки с балкона на проходящих людей считаются нарушением общественного порядка и могут стать причиной штрафа и административного ареста до 15 суток, как за мелкое хулиганство. Об этом ТАСС сообщила адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.

«Действия лица, которое плюет с балкона и попадает в прохожих, квалифицируются как нарушение общественного порядка и правил поведения в общественных местах», — сказала она.

В случае, если нарушение общественного порядка будет доказано, то такое мелкое хулиганство может повлечь за собой штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест.

До этого адвокат Нина Еременко рассказала, что шутка, розыгрыш или «оригинальное» поздравление в переписке или рабочем чате могут обернуться для автора не только конфликтом, но и штрафом, если адресат или другие участники общения воспримут сообщение как оскорбление.

По словам адвоката, в таких случаях наказание может предусматривать штраф до 500 тыс. рублей, штраф в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 160 часов.

