На Западе заявили, что Зеленский предложил Великобритании вернуться в ЕС

Telegraph: Зеленский призвал Британию вернуться в ЕС в случае выхода США из НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Великобритания должна восстановить свое членство в Евросоюзе (ЕС) в случае выхода США из Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает The Telegraph.

«Владимир Зеленский призвал Великобританию вернуться в Европейский союз, чтобы укрепить оборону континента от России», — говорится в материале.

По мнению украинского лидера, при возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО опорой безопасности Европы должен стать обновленный ЕС, в состав которого войдут Британия, Украина, Турция и Норвегия. Зеленский считает, что это позволит объединению получить преимущество над Россией на воде, в небе и на суше.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте резко раскритиковал союзников, выразив недовольство их позицией по ситуации вокруг Ирана. По словам источников, президент США дал понять, что рассматривает возможность ответных шагов в связи с отсутствием поддержки со стороны европейских стран.

Ранее в Европе не поверили угрозам Трампа относительно НАТО.

 
