Пожар в подмосковной многоэтажке потушен

Пожар в многоэтажке в подмосковных Мытищах потушен. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС Московской области в мессенджере Max.

«Пожар полностью потушен. Причину пожара установят дознаватели МЧС России», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе инцидента пострадали шесть человек, включая ребенока. При этом до этого сообщалось о том, что один человек не выжил.

Пожар в жилом доме загорелся на улице Станционной в Мытищах вечером 10 апреля. По данным МЧС, первые прибывшие пожарные установили, что загорелся балкон на 11-м этаже. Отмечалось, что жителей 11-13 этажей пришлось спасать с помощью подъемных кранов. При этом 20 человек эвакуировались самостоятельно.

Как писал Telegram-канал SHOT, перед пожаром в доме произошел сильный взрыв. Пламя перекинулось на три соседние квартиры, в том числе этажом выше.

