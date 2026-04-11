В России вновь объявлен в розыск экс-глава СНБО Украины

В России заново объявили в розыск экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Об этом свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Он обвиняется в геноциде населения Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР)

«Данилов Алексей Мячеславович... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — написано в ведомственной базе.

17 января 2025 года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины Алексею Данилову и Игорю Черкасскому в причастности к нападениям на мирных жителей в Донбассе.

По информации ведомства, будучи членами СНБО Украины, они поддержали решение властей о проведении операции против мирных жителей на юго-востоке страны. В результате на территории ЛНР и ДНР были разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры и пострадали десятки человек. При этом 20 из них спасти не удалось.

Ранее суд в Москве заочно арестовал украинского следователя за дела против сотрудников МО и МИД РФ.

 
