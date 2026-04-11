Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Переговоры Ирана и США пройдут при посредничестве Пакистана

CNN: переговоры Ирана и США пройдут в двух форматах — прямом и опосредованном
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Переговоры делегаций Ирана и США в Исламабаде, как ожидается, будут проходить в двух форматах — прямом и опосредованном. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее данным, сначала стороны утвердят повестку переговоров через представителей Пакистана, выступающих в роли посредника. Затем стороны перейдут к прямым переговорам, утверждают собеседники телекомпании.

Переговоры между Ираном и США пройдут 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В переговорную команду также входят спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

В свою очередь, с иранской стороны ожидается участие министра иностранных дел Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Делегация Ирана уже прибыла в столицу Пакистана.

Ранее президент США назвал главное требование США на переговорах с Ираном.

 
Теперь вы знаете
В бюджете Соцфонда нашли «дыру» более чем в триллион. Что это значит для всех, кто получает пенсии и пособия?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
