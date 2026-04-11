Мошенники стали чаще использовать схемы с QR-кодами

Мошенники стали активнее использовать схемы с QR-кодами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование «Выберу.ру».

По данным экспертов, за последний год с такими попытками обмана столкнулись 18% россиян (против 11% годом ранее).

Чаще всего мошенники использовали поддельные бумажные квитанции за коммунальные услуги или штрафы. Подобные документы находились в почтовом ящике 44% опрошенных граждан.

Еще 31% участников опроса сталкивались с подобными схемами по электронной почте, а 25% получали QR-коды через мессенджеры или соц сети под видом срочных начислений или уведомлений о задолженности.

Переходили по таким ссылкам и пытались оплатить «начисление» 12% респондентов. Еще 34% поняли, что столкнулись с мошенничеством, когда заметили несоответствия в деталях платежа, а оставшиеся 20% осознали факт обмана только после списания средств или обращения в банк.

Говоря о причинах роста популярности схем с QR-кодами, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко, подчеркнула, что они не предполагают телефонных звонков и переводы не идентифицируются как подозрительные, а подобные фейковые платежные документы не вызывают недоверия и воспринимаются буднично.

Она рекомендовала проверять источник начислений и не оплачивать сомнительные квитанции.

