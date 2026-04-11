Названы методы профилактики болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона — хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы. Есть несколько способов профилактики этого состояния: контроль уровня витамина D, регулярная физическая активность и адекватный уровень мочевой кислоты, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Андрей Чурилов.

«Болезнь Паркинсона преимущественно поражает людей старшего возраста, но может встречаться и у более молодых. Средний возраст начала заболевания в мире составляет 60–65 лет. В России показатели идентичны общемировым, однако у женщин симптомы статистически значимо дебютируют на 2,1–3 года позже, чем у мужчин, что вновь подтверждает гипотезу о защитной роли половых гормонов до наступления менопаузы», — заметил врач.

По его словам, заболевание связано с постепенной гибелью нейронов, вырабатывающих дофамин — нейромедиатор, который играет ключевую роль в контроле движений, координации, а также влияет на эмоции и когнитивные функции.

«Основные методы профилактики: контроль уровня витамина D, регулярная физическая активность и адекватный уровень мочевой кислоты. Дело в том, что умеренно высокие показатели уратов коррелируют с более медленным развитием болезни Паркинсона у мужчин. Специфических гендерных различий в профилактике, кроме контроля гормонозаместительной терапии у женщин в менопаузе, на данный момент нет. Дело в том, что эстрогены обладают нейропротекторным действием, модулируя синтез и обратный захват дофамина, снижая окислительный стресс и нейровоспаление», — рассказал врач.

