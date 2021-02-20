Тело младенца нашли в мусоропроводе в Ленобласти

В городе Луга в Ленобласти нашли тело новорожденного ребенка в мусоропроводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, о найденном в мусоропроводе теле младенца стало известно около 08.00 утра. Отмечается, что труп обнаружили в доме на Киевской улице.

На месте работают сотрудники экстренных служб, причина смерти ребенка выясняется.

Ранее сообщалось о найденном теле младенца в канализации в Красноярском крае.