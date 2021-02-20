Около 45% жителей России старше 60 лет вакцинировались от коронавируса

Около 45% жителей России старше 60 лет вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

«Тем не менее мы считаем эти показатели недостаточными и просим регионы эти позиции наращивать еженедельно», — отметила политик.

По ее словам, на текущей неделе (15-20 февраля) дважды проводились совещания с российскими субъектами относительно всех нюансов по организации соответствующих работ с указанием на недостатки, если они имеются.

Ранее стало известно, сотрудники посольств каких стран привились российской вакциной «Спутник V».