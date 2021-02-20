Самолет рейсом Москва — Оренбург подал сигнал тревоги сразу после вылета из аэропорта «Шереметьево».

«Самолет, вылетевший из Шереметьево в Оренбург в 01:12 мск, подал сигнал тревоги через пару минут после взлета», Самолет рейсом Москва — Оренбург продолжил полет после подачи сигнала тревоги» — сказал собеседник агентства.

Затем воздушное судно сделало небольшой круг и продолжило полет по курсу в сторону Оренбурга. Посадка самолета планируется около 03:00 мск.

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, рейс выполняет Sukhoi Superjet 100-95 компании «Аэрофлот».