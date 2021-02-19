Собянин: более 70% жителей Москвы чувствуют себя в безопасности

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свыше 70% жителей города чувствуют себя в безопасности благодаря работе правоохранительных органов. Об этом он сказал на церемонии вручения премии в области обеспечения безопасности в пятницу, 19 февраля.

«Если в 2013 году только 30% горожан ощущали себя в безопасности от преступных посягательств, то сегодня их более 70%. Это говорит об огромной работе, которую вы проводите», — сказал глава города.

Он также добавил, что власти столицы улучшают материальную базу правоохранительных органов и оказывают им социальную поддержку.

Мэр отметил, что это направление является одним из самых важных.

Ранее Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад.