Арбитражный суд встал на сторону «Северстали» в споре с Минпромторгом

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Московский арбитражный суд вынес решение в пользу «Северстали», удовлетворив исковые требования компании и признав недействительными претензии Минпромторга РФ о возврате ранее предоставленной субсидии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как следует из материалов арбитражного суда, на заседании, состоявшемся 9 апреля, было принято решение о признании «ненормативного правового акта недействительным полностью».

«Суд подтвердил правовую позицию «Северстали» в полном объёме: компания имела все законные основания для получения субсидии», – заявили представители «Северстали», комментируя решение суда.

В компании также подчеркнули, что у Минпромторга не было оснований ни для требования возврата уже выплаченной субсидии, ни для прекращения дальнейшего финансирования.

«Мы удовлетворены решением суда. Компания продолжит реализацию экспортных проектов в соответствии с принятыми обязательствами», — отметила представитель «Северстали».

В марте газета «Коммерсантъ» писала, что у «Северстали» и «Мечела» возникли сложности с полученными субсидиями на поддержку экспорта. По словам журналистов, из-за низких мировых цен и крепкого рубля компании могли не показать нужный оборот, чтобы выполнить условия Минпромторга для получения денег, в связи с чем министерство потребовало возврата средств.

В конце минувшего года «Северсталь» подала в Арбитражный суд Москвы иск к Минпромторгу с просьбой признать недействительными требования ведомства. То же самое сделал и «Мечел». Как рассказал источник «Ъ», компании попытаются доказать, что невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

Ранее у «Северстали» резко упала чистая прибыль.

 
