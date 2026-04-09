В Мумбаи загорелся аэропорт

В международном аэропорту имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи (Индия) возник пожар первого уровня в Терминале 1. Об этом сообщила индийская газета Indian Express.

Возгорание произошло на первом этаже здания.

«Пожар первого уровня вспыхнул в Терминале 1 Международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи вечером 9 апреля», — говорится в публикации.

Газета уточнила, что сообщение о пожаре поступило в 18:35 по местному времени (16:05 мск). Первый уровень опасности был объявлен сотрудниками пожарной службы в 19:05 (16:35 мск).

Информации о пострадавших не поступало.

Согласно сообщению Indian Express, международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи является вторым аэропортом по интенсивности пассажиропотока в Индии.

До этого самолет загорелся на территории международного аэропорта Мехрабад в результате удара по пригороду Тегерана. По данным AviaNews, удар был нанесен армией Израиля.

