Задержан журналист «Новой газеты»

Журналиста, исполнительного редактора «Новой газеты» Олега Ролдугина задержали по делу о незаконном использовании персональных данных. Об этом сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

«Олег Ролдугин фигурирует в уголовном деле, он задержан и находится на допросе», — сказал он.

По словам собеседника агентства, у журналиста прошли обыски.

9 апреля сотрудники «Новой газеты» заявили, что обыски проходят в здании редакции СМИ в Москве с 12 часов и внутрь никого не пускают, в том числе и адвокатов.

Позже РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что обыски, которые проводятся в редакции издания в Потаповском переулке, связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных.

«Новая газета» — это российская общественно-политическая газета, известная журналистскими расследованиями. Первый номер газеты вышел 1 апреля 1993 года 100-тысячным тиражом.

Ранее в Забайкалье задержали бывшего корреспондента «Радио Свободная Европа».