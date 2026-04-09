Израиль начнет прямые переговоры с Ливаном

Reuters

Израиль начнет прямые переговоры с Ливаном о разоружении проиранского шиитского движения «Хезболла» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время». Соответствующее распоряжение дал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«В свете повторяющихся обращений Ливана я распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в ближайшее возможное время. Переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хезболла» и урегулировании отношений между Израилем и Ливаном», — цитирует слова премьера агентство.

8 апреля в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные нанесли самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане с начала нынешней эскалации. В армии Израиля заявили, что в результате удара по ливанской столице Бейруту был ликвидирован личный секретарь и племянник главы «Хезболлы» Али Юсуф Харши. Как подчеркнул Нетаньяху, временное прекращение огня между США и Ираном не распространяется на Ливан.

После этого спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Соединенные Штаты нарушили три ключевых пункта предложения Тегерана по перемирию.

7 апреля президент США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он сообщил, что Тегеран согласился разблокировать Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства.

Затем американский лидер заявил, что остановка ударов по Ливану не была включена в соглашение о прекращении огня в Иране из-за «Хезболлы».

Ранее в Ливане сообщили о применении Израилем снарядов с фосфором.

 
