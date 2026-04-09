Директор школы изнасиловал пятилетнего мальчика и отрезал ему половые органы

В Индии мальчик не выжил после того, как его изнасиловал директор школы

Пятилетний мальчик не выжил после того, как его увел с собой директор школы в Индии. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в местной школе-интернате. По данным издания, несколько дней назад семье позвонили из учреждения и рассказали, что сын находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Я увидел, что моему ребенку порезали горло, отрезали половые органы, а также порезы на левой стороне живота, щеке и под бровью», – рассказал отец мальчика после визита в палату интенсивной терапии.

Однако травмы оказались слишком глубокими, пострадавший не выжил.

Выяснилось, что в ночь, когда он получил повреждения, школьник общался с директором. Тот, находясь в общежитии, увел мальчика в свою комнату, чтобы они спали вместе. По словам медиков, пациент подвергся изнасилованию. Родители полагают, что надругательство было групповым.

После того, как о ситуации узнали в полиции, директора арестовали. Также задержали учителя и двух сотрудниц, но вскоре их отпустили. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее 71-летний владелец магазина заманил к себе шоколадкой 7-летнюю девочку и изнасиловал.