Румыния выделила средства из резервного фонда на покупку порта в Молдавии

Правительство Румынии направило из своего резервного фонда свыше 281 млн леев ($62 млн) на приобретение порта Джурджулешты в Молдавии. Об этом сообщил госсекретарь министерства транспорта Румынии Ионел Скриоштяну, пишет РИА Новости.

По словам Скриоштяну, целью данной сделки является укрепление логистического контроля в регионе.

«Бюджет министерства транспорта и инфраструктуры будет увеличен на 281,6 миллиона леев из резервного фонда правительства в соответствии с принятым постановлением о приобретении порта Джурджулешты в Республике Молдова. Эта сделка является стратегическим шагом для расширения логистических возможностей Румынии на Дунае и обеспечения стабильного торгового пути для всего региона», — заявил Скриоштяну.

Выделенные средства предназначены для выкупа министерством транспорта и инфраструктуры Румынии 100% акций компании Danube Logistics, принадлежащих Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Заявка Администрации морских портов Констанцы предполагает приобретение полного уставного капитала оператора порта. В ноябре прошлого года правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность», обладающая контролем над всеми ветвями власти, дала согласие на предложение румынской стороны.

В марте текущего года парламент Молдавии одобрил передачу порта Джурджулешты под управление румынской государственной компании. Официальной причиной такого решения названы планы по привлечению инвестиций и необходимость модернизации инфраструктуры порта. Однако оппозиционные силы критически отнеслись к передаче стратегически важного объекта под контроль иностранного государства.

На долю порта Джурджулешты приходится более 70% водных экспортно-импортных перевозок Молдавии. Этот объект является единственным портом страны, обеспечивающим выход к Черному морю через реку Дунай.

Ранее Санду заявила, что голосовала бы за объединение с Румынией.