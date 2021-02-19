За отказ от тестирования на COVID-19 в Финляндии будет грозить тюрьма

Финляндия собирается ввести ответственность за отказ от прохождения тестирования на COVID-19. Гражданам может грозить штраф или тюремное заключение до трех месяцев, сообщает РИА «Новости».

Министерство социального благополучия и здравоохранения Финляндии внесло в парламент соответствующий законопроект. Ожидается, что он вступит в действие 22 февраля.

«Например, во время эпидемии COVID-19 региональный государственный орган может принять решение об обязательном медицинском осмотре в аэропорту. Если человек отказывается пройти обязательное медицинское освидетельствование, он или она могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех месяцев», — написано в проекте закона.

По данным на 18 февраля, в Финляндии диагностировано 52 209 случаев коронавируса, умерли 725 человек, сделано 3,131 млн тестов, привито 5,5% населения (243 973 человека).

Ранее стало известно, что после Евротура сборная Финляндии по хоккею в полном составе ушла на карантин. По итогам тестирования был обнаружен один случай заражения.