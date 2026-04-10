Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Названы регионы с самой высокой и низкой пенсией в России

Разрыв между средними пенсиями в регионах в феврале превысил 23 тыс. рублей
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В России разрыв между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам в феврале превысил 23 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным Соцфонда, которые проанализировало агентство, максимальный средний размер пенсии отмечается на Чукотке. Здесь он составил 41 943 рубля. Минимальный размер зафиксирован в Дагестане, здесь пенсионеры в среднем получили в феврале 18 615 рублей.

В январе ситуация с пенсиями была похожей. Так, 28 февраля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что в первый месяц 2026 года самые высокие страховые пенсии по старости получили жители Чукотского автономного округа. Тогда средняя пенсия у них составила 45 450 рублей.

Рейтинг с самыми низкими размерами пенсий составили три региона. Максимально низкий размер пенсии был зафиксирован в Кабардино-Балкарской республике (21 068,07 рубля), республика Дагестан оказалась на втором месте (21 233,3 рубля), а на третьем месте расположилась республика Калмыкия (22 980,6 рубля).

Ранее россияне рассказали о своих планах на пенсию.

 
Теперь вы знаете
Пасхальное перемирие с Украиной, атака на Волгоградскую область и подорожание товаров. Что нового к утру 10 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
