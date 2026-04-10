Названы регионы с самой высокой и низкой пенсией в России

Разрыв между средними пенсиями в регионах в феврале превысил 23 тыс. рублей

В России разрыв между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам в феврале превысил 23 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным Соцфонда, которые проанализировало агентство, максимальный средний размер пенсии отмечается на Чукотке. Здесь он составил 41 943 рубля. Минимальный размер зафиксирован в Дагестане, здесь пенсионеры в среднем получили в феврале 18 615 рублей.

В январе ситуация с пенсиями была похожей. Так, 28 февраля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что в первый месяц 2026 года самые высокие страховые пенсии по старости получили жители Чукотского автономного округа. Тогда средняя пенсия у них составила 45 450 рублей.

Рейтинг с самыми низкими размерами пенсий составили три региона. Максимально низкий размер пенсии был зафиксирован в Кабардино-Балкарской республике (21 068,07 рубля), республика Дагестан оказалась на втором месте (21 233,3 рубля), а на третьем месте расположилась республика Калмыкия (22 980,6 рубля).

