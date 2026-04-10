Капитан «Спартака» извинился перед фанатами «Зенита»

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал драку, произошедшую после полуфинала Пути регионов Кубка России против «Зенита». Его слова передает «Чемпионат».

«Так получилось географически, что мы праздновали победу напротив «Виража». Вся команда побежала к Илюхе и Крису радоваться. Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой», — сказал Зобнин.

После финального свистка и завершения серии пенальти с виража в сторону игроков «Спартака» полетели пластиковые бутылки. Затем футболисты обеих команд начали выяснять отношения, что привело к потасовке.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет — 7:6.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. У «Зенита» не забили также два игрока.

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с московским ЦСКА.

Ранее КДК рассмотрит инцидент с попаданием бутылки в игрока «Спартака» после матча с «Зенитом».