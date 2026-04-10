Пассажира сняли с рейса за то, что он прикоснулся к стюардессе неподобающим образом

Китайца выгнали из самолета Malaysia Airlines после домогательств к стюардессе

Пассажира Malaysia Airlines лишили места на рейсе Куала-Лумпур — Пекин после сексуальных домогательств к стюардессе. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел 8 апреля на борту рейса MH318. По словам очевидцев, один из пассажиров, предположительно, гражданин Китая, дважды «слегка похлопал» бортпроводницу, после чего она запретила ему лететь, назвав его поведение вызывающим.

Оспаривая выдвинутое против него обвинение, мужчина стал возмущаться и повысил голос: «Это считается сексуальным домогательством? Даже в Сингапуре это не считается сексуальным домогательством, верно?» В ответ стюардесса посоветовала ему соблюдать действующие правила.

Пассажир требовал записи с камер, ссылался на хорошие китайско-малайзийские отношения и отказывался признавать вину. В итоге сотрудники службы безопасности вывели его из самолета силой.

