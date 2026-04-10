Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиян предупредили о подорожании машин с поставкой из Грузии

Эксперт «АВТОДОМа» Гришаков: авто старше шести лет с поставкой из Грузии подорожают
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ужесточение правил ввоза автомобилей с пробегом из Грузии приведет к подорожанию машин старше шести лет, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента автомобилей с пробегом группы компаний «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

С 1 апреля в Грузии почти в пять раз повысили акциз на растаможку автомобилей старше шести лет. Так, для машины с мотором 1,5 литра акциз вырастет с $450 до $2,5 тыс. Долгое время Грузия оставалась одним из хабов для покупки недорогих подержанных и восстановленных автомобилей из США и Европы, в том числе для россиян.

«В сегменте машин старше шести лет цены действительно могут вырасти. Однако конечная стоимость зависит не только от акциза и таможенных платежей, но и от целого ряда других факторов, включая инвойс, логистику и сопутствующие расходы. В ряде случаев даже с учетом этих издержек покупка все равно может оставаться экономически выгодной. На автомобили в возрасте до двух лет стоимость акциза не изменится. При этом заградительные меры в большей степени затронут машины старше шести лет», — отметил Гришаков.

Он считает, что ждать заметного роста конечной стоимости автомобилей не стоит. Гришаков пояснил, что на российском рынке представлены аналогичные марки и модели, поступающие из других стран, и именно они во многом формируют ценовую политику. Если автомобили с пробегом из Грузии подорожают, их просто перестанут заказывать и ввозить, считает эксперт.

Он также подчеркнул, что Грузия не занимает ведущих позиций среди направлений поставок автомобилей с пробегом в Россию. Основной поток таких машин идет из Японии, Китая и Южной Кореи. На этом фоне решение не приведет к сокращению предложения доступных автомобилей на российском рынке, заключил эксперт.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!