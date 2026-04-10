Стало известно, где россияне проведут майские праздники

Россияне на майские праздники чаще всего бронируют отели в Казани, а сами поездки становятся короче. Об этом говорится в исследовании OneTwoTrip и ВТБ, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru». При этом расходы на путешествия в праздничные периоды продолжают расти.

В 2026 году россияне отдыхают с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Если оформить отпуск на период с 4 по 8 мая, продолжительность каникул может увеличиться до 11 дней.

По данным OneTwoTrip, самым востребованным направлением у россиян на майские праздники стала Казань: на столицу Татарстана приходится 14,9% всех отельных бронирований. В пятерку также вошли Санкт-Петербург с долей 13,8%, Москва с 11,4%, Нижний Новгород с 4,5% и Калининград с 3%. Также в число популярных направлений попали Краснодар, на который приходится 2% бронирований, Сочи с 1,8%, Адлер с 1,7%, Самара с 1,6% и Екатеринбург с 1,4%.

При этом сами поездки стали менее продолжительными. Средний срок бронирования отелей сократился до 2,3 дня против 2,6 дня год назад. Средняя стоимость проживания почти не изменилась и составляет 10,4 тыс. рублей в сутки.

О росте трат на поездки в праздничные даты сообщили и аналитики ВТБ. По их данным, в феврале и марте 2026 года, в периоды с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, клиенты банка потратили на отели, железнодорожные и авиабилеты 1,8 млрд рублей. Общее число трансакций достигло 221 тыс., а средний чек составил 8 тыс. рублей. Больше всего расходов пришлось на авиабилеты. На них клиенты ВТБ направили 676 млн рублей, совершив 30 тыс. оплат. Средний чек в этом сегменте составил 21 тыс. рублей. На отели было потрачено 624 млн рублей при 86 тыс. оплат, средний чек достиг 7,1 тыс. рублей. На железнодорожные билеты пришлось 493 млн рублей и 104 тыс. оплаты, средний чек составил 4,7 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как успокоить питомца при длительных поездках.